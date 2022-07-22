Фура с баранами попала в ДТП в Башкирии, погибли 200 животных

Фура, перевозившая баранов, попала в ДТП в Башкирии, часть животных погибла, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Ранее на странице Чишминской районной газеты «Родник плюс» во «ВКонтакте» были опубликованы фотографии с места происшествия, где видно, что фура опрокинулась на бок, а на дороге лежат трупы погибших животных. Сообщается, что погибли 200 баранов.
Сколько именно животных перевозил грузовик и сколько из них погибли, собеседник агентства уточнить не смог.