Фура с баранами попала в ДТП в Башкирии, погибли 200 животных

Фура, перевозившая баранов, попала в ДТП в Башкирии, часть животных погибла, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Ранее на странице Чишминской районной газеты «Родник плюс» во «ВКонтакте» были опубликованы фотографии с места происшествия, где видно, что фура опрокинулась на бок, а на дороге лежат трупы погибших животных. Сообщается, что погибли 200 баранов.

«Сегодня днем на 1418 километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием фуры. По предварительным данным, водитель грузовика из Волгоградской области, не справившись с управлением, задел разделительное ограждение. В результате ДТП часть животных — баранов — погибла. Машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал. Устанавливаются обстоятельства ДТП», — рассказали агентству в пресс-службе МВД региона.

Сколько именно животных перевозил грузовик и сколько из них погибли, собеседник агентства уточнить не смог.