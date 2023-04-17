Фура раздавила сидящего на дороге человека в Башкирии

На 1243-м километре трассы М7 «Волга» фура переехала сидящего на дороге человека, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

ДТП случилось 15 апреля в пятом часу утра. 33-летний водитель грузовика «Мерседес Бенц» в тёмное время суток поздно заметил сидящего на асфальте без световозвращающих элементов. Дальнобойщик попытался объехать человека, но расстояние оказалось слишком маленьким.

36-летний местный житель был госпитализирован, но скончался в больнице не приходя в сознание. У погибшего изъята кровь на химико-токсикологическое исследование для определения состояния опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство.