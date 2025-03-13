ФСБ предотвратила покушения на участников СВО и госслужащих

ФСБ России пресекла попытку украинских спецслужб организовать серию терактов против участников СВО и госслужащих. Об этом сообщает телеграм-канал «RT на русском».

По данным ведомства, злоумышленники планировали отправить им по почте взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы.

Наборы обнаружены в аэропорту Челябинска. Взрывные устройства были спрятаны в упаковках и должны были сработать при вскрытии.

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Сотрудники ФСБ продолжают расследование. Устанавливаются все причастные к подготовке покушений лица.