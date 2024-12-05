ФСБ накрыла нарколабораторию в Рязанском районе, задержаны организаторы

Следственное отделение УФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Преступная группа организовала производство запрещённых веществ в частном доме в Рязанском районе. В ходе оперативных мероприятий изъято: около 1 кг мефедрона (4-метилметкатинон); специальное оборудование; химические реагенты, использовавшиеся для изготовления наркотиков.

После обнаружения лаборатории организаторы преступной схемы скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Совместными усилиями сотрудников УФСБ по Рязанской области и Республике Татарстан подозреваемые были задержаны в Казани. На данный момент они заключены под стражу.

По российскому законодательству за подобную деятельность предусмотрено серьёзное наказание: лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.