Фрейлина Филиппа Киркорова станет участницей реалити-шоу ТНТ «Мастер игры»

Телеканал ТНТ раскрывает новую участницу «Мастера игры» (18+) – ею стала Марго Овсянникова. Певица, телеведущая, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и участница проекта «Звездные танцы» теперь попробует свои силы в самом загадочном и психологически сложном проекте года.

Недавно Овсянникова привлекла к себе внимание, став фрейлиной короля российской поп-музыки, самого Филиппа Киркорова. Однако теперь ей предстоит оказаться не в свете софитов, а в игре, где каждый сам за себя, а честность может стоить слишком дорого.

Марго Овсянникова: «Я могу сказать, что практически старт моей карьеры произошел именно на ТНТ, и никакой авантюры нет в том, что я решила принять участие в реалити-шоу “Мастер игры”. Я люблю своего зрителя, и большинство моей аудитории смотрит телеканал ТНТ. Находясь в кадре, под камерами я чувствую себя комфортно, и для меня формат реалити уже знаком. Да, я живой человек, и меня можно задеть, но в большей степени я профессионал.

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Идя на проект “Мастер игры” у меня нет плана, потому что любая стратегия — это всегда проигрыш, ведь, ее можно легко просчитать. Я выбираю действовать неожиданно и непредсказуемо. Мне очень важно вливаться в поток и действовать на интуитивном уровне. Этого плана и буду придерживаться».

По правилам шоу 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра. Среди них есть «тёмные» – три человека, которые скрывают свою роль, устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные – «светлые», их задача – вычислить предателей и сохранить команду. Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. В каждом выпуске игроки проходят испытания, зарабатывают деньги в общий банк, а затем решают, кто должен покинуть проект. По итогам каждого выпуска проект покидают два человека: один по решению «тёмных», второй – по итогам голосования за круглым столом.

Ранее ТНТ уже объявил первых участников реалити-шоу. В числе игроков актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер и музыкант Женя Ершов, а также шесть экстрасенсов, известных по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Ведущим шоу станет Юрий Колокольников – звезда «Мастера и Маргариты», «Последнего Ронина» и «Белого Лотоса», а джокером, нарушающим привычный ход событий игры – народный артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.