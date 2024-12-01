FQP: Воспоминания о прошлом опыте потребления спиртного могут снизить тягу к нему

Учёные из Университета Портсмута в Великобритании выяснили, что люди потребляют меньше алкоголя, если перед этим вспоминают свой прошлый опыт употребления спиртных напитков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP), пишет «Газета.ру».

В эксперименте приняли участие 50 женщин в возрасте от 18 до 46 лет. Участниц разделили на две группы: одна группа должна была вспомнить недавнюю ситуацию, связанную с алкоголем, а другая — описать последнюю поездку на автомобиле.

После этого всем участницам предложили напиток на основе водки, количество которого они могли выбирать самостоятельно. Для создания естественной атмосферы экспериментаторы включили нейтральную телепередачу, чтобы отвлечь внимание женщин от целей исследования.

Результаты показали, что женщины, которые перед употреблением вспоминали свой предыдущий опыт потребления алкоголя, пили медленнее. Ученые предполагают, что это связано с желанием избежать лишних калорий и минимизировать воздействие алкоголя на организм. Кроме того, исследователи отметили, что более быстрый темп употребления может указывать на повышенную тягу к алкоголю, что часто наблюдается у людей с более высоким риском зависимости.