Американский телеканал Fox News заявил, что России потребуется как минимум еще один год для победы в конфликте на Украине или для того, чтобы заставить Киев отказаться от борьбы. Об этом сообщает «Газета.ру».

По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перешла к стратегии затяжного противостояния, а президент Владимир Путин подготовил страну к долгосрочной борьбе.

В тексте отмечается, что, несмотря на значительное превосходство России над Украиной в военном потенциале — в виде вооружений, численности войск, оборонной экономики и военно-промышленного производства, — для окончательной победы РФ все равно потребуется минимум год.

Fox News также подчеркивает, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы «перетерпеть врага». Однако ситуация может измениться, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский готов обсуждать прекращение огня по текущей линии фронта без признания потери территорий. Взамен Киев рассчитывает на гарантии безопасности от западных стран.

Агентство Bloomberg добавляет, что тяжелое положение украинских вооружённых сил на поле боя, предстоящие президентские выборы в США и «напряжённые» бюджеты западных союзников заставляют Запад всё более серьезно рассматривать возможность урегулирования конфликта через переговоры.