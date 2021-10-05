Летом фотоловушки Окского заповедника впервые сфотографировали благородного оленя. В последние два года олени время от времени попадались на глаза сотрудникам заповедника, но к фотоловушкам не подходили, сообщила старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

Благородный олень – новый вид для Окского заповедника, хотя в историческом прошлом на территории Рязанской области олени жили, но большей частью южнее Оки, а не у нас в Мещере. К XVIII веку европейский благородный олень в центральной части России, в том числе и на Рязанщине, был истреблен человеком.

Примерно та же судьба постигла кабанов и бобров, однако эти виды в настоящее время обычны для Окского заповедника. Их возвращение состоялось благодаря тому, что люди, признав истребление этих симпатичных (и ценных) зверей ошибкой, проделали большую работу по их реинтродукции – повторному искусственному расселению.

Благородного оленя с середины XX в. также пытались повторно расселить в пределах его исторического ареала, и даже севернее.

В Рязанской области с 1965 по 1971 г. было выпущено 114 особей благородного оленя.

К 1975 году поголовье увеличилось за счет размножения и достигло максимальной для области численности — 410 особей. Но население области не проявило сознательности, и в последующие годы, благодаря разгулу браконьерства, численность оленей стала снижаться. К концу 80-х годов благородные олени были вторично (после XVII века) истреблены.

В отличие от бобров, кабанов и даже косуль, благородный олень на Рязанщине приживался плохо. У каждого вида животных есть своя специфика.

Например, кабан. Он всеяден, умен, умеет приспосабливаться к изменяющимся условиям, к тому же может далеко уйти на своих коротких ножках. Он может уютно устроиться и в степи, и в тайге.

Но не таков благородный олень. Это зверь оседлый, не уходящий далеко от места выпуска, не склонный бродить в поисках лучшей жизни. В отличие от тех же кабанов, размножается он медленно. От хищников защищаться особо не умеет и потому быстро становится жертвой волков, особенно в глубоком снегу. К тому же, они довольно доверчивы. Все это делает благородных оленей достаточно уязвимыми.

В настоящее время олени существуют в лесной зоне, в основном благодаря искусственной подкормке в охотничьих хозяйствах и на ООПТ.

В последние годы в Рязанской области вновь активизировались работы по созданию популяции благородных оленей. Благодаря неоднократным завозам и выпускам этих животных в соседние районы, отдельные особи стали появляться и в Окском заповеднике.

Что ждет благородных оленей в заповеднике? Найдут ли они свою нишу, выдержат ли пищевую конкуренцию со стороны давно живущих здесь лосей и косуль, не станут ли жертвами волков?