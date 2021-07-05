Фотоконкурс «М5 Молл»: расскажи о Рязани России

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Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» объявляет фотоконкурс #МойДомРязань, главная тема которого – уникальные и любимые места для посещения в Рязани и Рязанской области.

Рязанская область богата интересными для посещения локациями – заповедные леса и озера Мещёрского края, уникальный архитектурный комплекс Рязанского кремля, места, связанные с жизнью легендарных личностей – это малая часть того, что можно увидеть в Рязани и области сегодня.

ТРЦ «М5 Молл» предлагает рязанцам с помощью фото составить собственный путеводитель по знаковым местам города и области, которым смогут воспользоваться не только жители, но и гости города. Основной площадкой для конкурса организаторы выбрали страницу «М5 Молл» в Instagram. Чтобы принять участие необходимо выставить на своей страничке фотографии любимых мест в городе и области с хештегами #МойДомРязань и #М5Молл. Страничка конкурсантов должна быть открыта. Оценивать работы будут сами подписчики, но не традиционными лайками, а ответом на вопрос «хотели бы вы посетить это место?». Чем больше утвердительных «да», тем выше шанс на победу, поэтому активность групп поддержки приветствуется.

Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, получат памятные призы от ТРЦ «М5 Молл», а также лучшие работы будут размещены на площадке РИА «7 Новостей» – информационном партнере проекта. Итоги конкурса будут подведены в День города, который отметят в этом году 7 августа.

Для вдохновения мы рекомендуем посетить дом-музей первого российского нобелевского лауреата физиолога Ивана Павлова, музей-усадьбу Михаила Дмитриевича Скобелева в Заборво, «Кордон 273» лесника Алексея Желтова под Спас-Клепиками, описанный в одноименной повести Паустовского, природно-ландшафтный музей-заповедник литератора и создателя сочинского ботанического сада Сергея Худякова в Ерлине, по тенистым аллеям которого любил прогуливатьсяя Антон Чехов и многое другое.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает всем посетителям о необходимости соблюдать масочный режим и установленную безопасную дистанцию в 1.5 метра. Обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

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