Форум #ПРОБИЗНЕС2023 в Рязани завершился торжественной церемонией награждения лучших предпринимателей

24-26 мая в рамках Дней малого бизнеса, посвященных Дню российского предпринимательства, в Рязани прошел III Региональный форум #PROБИЗНЕС2023, организованный центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области.

Форум – уникальное ежегодное мероприятие, цель которого — содействие бизнесу в продвижении на российском рынке, вовлечение молодежи в предпринимательство, обмен опытом представителей бизнес-сообщества, обучение новым навыкам ведения бизнеса в различных форматах, обсуждение актуальных экономических проблем.

Программа форума была максимально насыщенной. Семинары, «круглые столы», деловые игры прошли в Рязани и районах области. Мероприятия стартовали одновременно в Рязани, Касимове, Михайлове и Милославском районе.

В рязанском Лесопарке организована фотовыставка проектов социальных предпринимателей Рязанской области, а региональные производители представили свою продукцию на тематической ярмарке на площади Победы в Рязани.

Форум #ПРОБИЗНЕС2023 завершился в Рязани в День российского предпринимательства — 26 мая торжественной церемонией награждения лучших представителей малого и среднего бизнеса Рязанской области наградами губернатора и правительства региона. Грамоты и подарки вручали министр экономического развития области Андрей Ворфоломеев, директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

В числе награжденных — предприниматели, работающие в сферах торговли, образовательных, юридических и консультационных услуг, туризма, развлечений, общественного питания и многих других. Критериями выбора при поощрении стали успехи в развитии собственного дела, социальная значимость бизнеса, участие в благотворительных проектах, активная общественная позиция.

Среди отмеченных грамотами немало представителей бизнеса, которые участвовали в программах, организованных центром «Мой бизнес», и получали господдержку. В том числе

•руководитель Школы баскетбола «BASKETBALL TIME» Алена Волкова, финалист Акселератора по созданию франшиз, открывшая второй филиал школы в поселке Лесной Шиловского района. Получатель гранта в форме минэкономразвития Рязанской области;

•руководитель танцевальной студии «Азбука Балета» Глеб Баранов, победитель регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года 2022» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта», активный участник мероприятий центра «Мой бизнес», получатель гранта минэкономразвития Рязанской области;

руководитель частного детского сада «Кремлевский дворик» Галина Девятова, социальный предприниматель, активный участник благотворительной акции минэкономразвития РФ #МойБизнесПомогает, получатель гранта министерства экономического развития Рязанской области;

•руководитель компании, которая занимается производством полуфабрикатов ручной лепки, участник благотворительных проектов Геннадий Киселев. Благодаря центру «Мой Бизнес» предприятие наладило кооперационные связи и модернизировало производственные мощности;

•руководитель ООО «Пластик» Виктор Турлаев, получатель гранта по одной из программ центра «Мой Бизнес» от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который позволит привлечь в регион до 50 млн рублей инвестиций;

•Екатерина Хаеретдинова, руководитель мастерской ручного вязания «Вино и пряжа», получатель господдержки в виде единовременной выплаты на открытие дела в качестве самозанятой.