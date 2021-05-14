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Пятница, 14 мая, 2021
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Фонтан на Московском шоссе в Рязани отключили

Елена Лобанова
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В пятницу, 14 мая, в Рязани отключили фонтан на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

К такому решению пришли из-за технических работ на объекте.

— Планируется, что в прежнем режиме фонтан заработает завтра, 15 мая, — подчеркнули в администрации.

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