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Вторник, 25 апреля, 2023

Фонд «Мамино сердце» и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость

Фонд «Мамино сердце» и кондитерская Чокотайм на пасхальной неделе подарили радость маленьким воспитанникам православного детского сада «Василёк». В гости к ним они пришли с подарками.

После божественной литургии 20 апреля каждый малыш получил маленький пасхальный кулич от гостей.

Фонд "Мамино сердце" и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость
Фонд "Мамино сердце" и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость
Фонд "Мамино сердце" и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость
Фонд "Мамино сердце" и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость

За возможность поздравить детей с Пасхой Христовой заместителя директора детского сада Светлану Волкову благодарят председатель попечительского совета фонда «Мамино сердце» Владимир Бурмистров и директор фонда Мария Муравьёва.

Фонд "Мамино сердце" и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость
Фонд "Мамино сердце" и кондитерская Чокотайм подарили детям пасхальную радость

Фото из личного архива Марии Муравьёвой

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