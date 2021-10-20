ФК «Рязань» обыграл курский «Авангард» — 1:0

Во вторник, 19 октября, ФК «Рязань» в меньшинстве одержал победу над курским «Авангардом» со счётом 1:0. Об этом сообщает региональный минспорт.

В 17 туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ-2 рязанская команда играла на стадионе «Спартак». Победный гол на 36-й минуте принёс Илья Фёдоров, которого во втором тайме удалили с поля за грубую игру, и ребятам пришлось доигрывать в меньшинстве.

Благодаря грамотно выстроенной обороне рязанцам удалось отстоять превосходство и одержать победу.

ФК «Рязань» продолжает занимать 5-ю строчку в турнирной таблице. Следующей матч с пензенским «Зенитом» состоится 25 октября.