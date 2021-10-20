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Среда, 20 октября, 2021
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ФК «Рязань» обыграл курский «Авангард» — 1:0

Александр Ильин
Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

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Во вторник, 19 октября, ФК «Рязань» в меньшинстве одержал победу над курским «Авангардом» со счётом 1:0. Об этом сообщает региональный минспорт. 

В 17 туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ-2 рязанская команда играла на стадионе «Спартак». Победный гол на 36-й минуте принёс Илья Фёдоров, которого во втором тайме удалили с поля за грубую игру, и ребятам пришлось доигрывать в меньшинстве. 

Благодаря грамотно выстроенной обороне рязанцам удалось отстоять превосходство и одержать победу.

ФК «Рязань» продолжает занимать 5-ю строчку в турнирной таблице. Следующей матч с пензенским «Зенитом» состоится 25 октября.  

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