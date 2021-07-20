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ФК «Рязань» начал новый сезон с победы в гостях

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ФК «Рязань» начал новый сезон с победы в гостях
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В воскресенье, 18 июля, футбольный клуб «Рязань» стартовал в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов II дивизиона Футбольной Национальной Лиги сезона 2021-2022 годов.

Дебют главного тренера Дмитрия Серёжкина получился успешным. Рязанцы в гостях встречались с тульским «Арсеналом-2» и победили — 2:0. Счёт с пенальти открыл Евгений Маричев, за 5 минут до финального свистка отличился Николай Бояркин.

«Арсенал-2» — «Рязань» — 0:2 (0:1)

Голы: Маричев (38, с пенальти, 0:1), Бояркин (85, 0:2).

«Арсенал-2»: Мухин, Злобин, Илюхин, Глойдман, Кулешин, Набатов, Гребенщиков (Кудинов, 59), Якушин, Харитонов (Лутай, 73), Ковалев, Аджоев (Изотов, 46).

«Рязань»: Правкин, Новичков, Поляков, Ливаднов, Пономарев, Барков, Котов, Доронин, Волков (Бояркин, 74), Ямщиков (Мещеряков, 64), Маричев (Аксенов, 86).

Предупреждены: Ямщиков (34), Глойдман (65).

Судья: Алексей Лапатухин (Москва).

18 июля. Тула. Стадион академии «Арсенал», 423 зрителя.

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