ФК «Рязань» начал новый сезон с победы в гостях

В воскресенье, 18 июля, футбольный клуб «Рязань» стартовал в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов II дивизиона Футбольной Национальной Лиги сезона 2021-2022 годов.
Дебют главного тренера Дмитрия Серёжкина получился успешным. Рязанцы в гостях встречались с тульским «Арсеналом-2» и победили — 2:0. Счёт с пенальти открыл Евгений Маричев, за 5 минут до финального свистка отличился Николай Бояркин.
«Арсенал-2» — «Рязань» — 0:2 (0:1)
Голы: Маричев (38, с пенальти, 0:1), Бояркин (85, 0:2).
«Арсенал-2»: Мухин, Злобин, Илюхин, Глойдман, Кулешин, Набатов, Гребенщиков (Кудинов, 59), Якушин, Харитонов (Лутай, 73), Ковалев, Аджоев (Изотов, 46).
«Рязань»: Правкин, Новичков, Поляков, Ливаднов, Пономарев, Барков, Котов, Доронин, Волков (Бояркин, 74), Ямщиков (Мещеряков, 64), Маричев (Аксенов, 86).
Предупреждены: Ямщиков (34), Глойдман (65).
Судья: Алексей Лапатухин (Москва).
18 июля. Тула. Стадион академии «Арсенал», 423 зрителя.