ФК «Рязань» выбыл из Кубка России, пропустив решающий матч в добавленное время

ФК «Рязань» завершил борьбу за Кубок России, проиграв в Домодедово местному клубу «Пересвет» — 1:2.

Решающий мяч гости пропустили уже в конце добавленных к основному времени двух минут. Игрок «Рязани» сфолил центре поля, был назначен штрафной. Соперник навесил в штрафную, последовала длинная передача и игрок хозяев поразил ворота «горожан».

Главный тренер «Рязани» Дмитрий Серёжкин в послематчевом интервью отметил, что команда владела преимуществом, создавала моменты. У хозяев было два шанса — пенальти и штрафной на последних секундах. Они ими воспользовались.