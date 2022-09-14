Среда, 14 сентября, 2022
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ФК «Рязань» выбыл из Кубка России, пропустив решающий матч в добавленное время

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ФК «Рязань» завершил борьбу за Кубок России, проиграв в Домодедово местному клубу «Пересвет» — 1:2.

Решающий мяч гости пропустили уже в конце добавленных к основному времени двух минут. Игрок «Рязани» сфолил центре поля, был назначен штрафной. Соперник навесил в штрафную, последовала длинная передача и игрок хозяев поразил ворота «горожан».

Главный тренер «Рязани» Дмитрий Серёжкин в послематчевом интервью отметил, что команда владела преимуществом, создавала моменты. У хозяев было два шанса — пенальти и штрафной на последних секундах. Они ими воспользовались.

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