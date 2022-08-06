ФК «Рязань» наказали после нападения блогера Литвина на арбитра матча

Футбольный клуб «Рязань», как принимающая сторона, наказан после нападения блогера Литвина на арбитра матча. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, 30 июля после игры в Рязани основатель клуба «Сахалинец», блогер-миллионник Михаил Литвин ударил судью. Ранее РФС дисквалифицировал нарушителя на полтора года, оштрафовав на 300 тысяч рублей.

ФК «Рязань» наказан футбольным союзом за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча. Команде предстоит провести один домашний матч на нейтральном поле. Это будет игра 7 тура «Рязань» — «Арсенал-2» 21 августа. Пока неизвестно, где пройдёт встреча.

Также клуб из Рязани оштрафован на 50 тысяч рублей.