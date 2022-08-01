Блогер Литвин ударил судью футбольного матча в Рязани

Блогер-миллионник Михаил Литвин ударил судью футбольного матча в Рязани. Об этом сообщил телеграм-канал «Алё, рэф!».

— Вопиющий случай произошёл вчера в Рязани, где местная команда выиграла у «Сахалинца», который создал блогер-миллионник Литвин, — говорится в сообщении.

Эксперты пишут, что арбитр встречи Станислав Исаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Судья имеет большой опыт — во 2-й лиге провёл более 100 матчей.

Голкипер «Сахалинца» сумел отбить удар, но при исполнении пенальти сошёл с линии. Судья попросил перебить, игрок «Рязани» со второй попытки забил.

После этого Литвин обматерил официальных лиц матча, арбитр показал ему красную карточку.

— После игры Литвин ударил главного арбитра. Подробностей стычки я давать не буду. Но подтвердил информацию у нескольких источников, — говорится в сообщении канала.

Автор пишет, что год назад блогер осуждал арбитра товарищеского матча, который применил, по информации Литвина, физическую силу к игроку.

После матча рязанская полиция вызвала следственную группу, но к её приезду Литвин успел скрыться на машине.