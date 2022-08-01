Блогер Литвин ударил судью футбольного матча в Рязани

Блогер-миллионник Михаил Литвин ударил судью футбольного матча в Рязани. Об этом сообщил телеграм-канал «Алё, рэф!».
Эксперты пишут, что арбитр встречи Станислав Исаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Судья имеет большой опыт — во 2-й лиге провёл более 100 матчей.
Голкипер «Сахалинца» сумел отбить удар, но при исполнении пенальти сошёл с линии. Судья попросил перебить, игрок «Рязани» со второй попытки забил.
После этого Литвин обматерил официальных лиц матча, арбитр показал ему красную карточку.
Автор пишет, что год назад блогер осуждал арбитра товарищеского матча, который применил, по информации Литвина, физическую силу к игроку.
После матча рязанская полиция вызвала следственную группу, но к её приезду Литвин успел скрыться на машине.