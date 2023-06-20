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Физическая культура против употребления алкоголя

Татьяна Проводина
Image by Freepik

«Ничего так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие» — сказано до нашей эры греческим философом.

Современное отношение людей к физической культуре оставляет желать лучшего. Гиподинамия вызывает тревогу у медиков, так как привело к значительной заболеваемости и ранней смертности.

Алкоголизм – это трагедия веков. Алкоголь разрушает все, что можно. Самую главную  часть  нервной системы, головной мозг, особенно кору. Там, где происходит вся мыслительная деятельность человека, где развивается интеллект, творчество, нравственность, все то, что отличает нас от животного мира. Смертность от сердечно–сосудистых заболеваний стоит на первом месте в мире. И это не без помощи алкоголя, так как вызывает изменения в сосудах и миокарде. Нарушается газообмен в организме вследствие поражения легких. Начинается одышка, в результате чего развиваются пневмонии и пневмосклерозы. Желудок, кишечник и печень тоже попадают под удар.

Под влиянием потребления спиртных напитков меняется внешний облик человека, рано появляются морщины, облысение, выпадение зубов, шаткая походка, дрожание рук, на лице сеть расширенных сосудов.

Человек, занимающийся физической культурой, всегда внешне красив, у него стройная фигура, правильная осанка. Физкультура и спорт противоположны по действию на организм. Под влиянием физической культуры человек оздоравливает организм, повышает иммунитет, кости становятся более прочными и устойчивыми, увеличивается мышечная масса. Физическая культура оказывает положительное действие на работу всех систем организма и восстанавливает естественные силы человека. Независимо от возраста и пола, правильно организованные занятия, являются мощным аккумулятором жизненных сил.

Доказано, что пять минут физических упражнений могут действовать положительно на состояние организма и уменьшить желание употребить алкоголь, снижая тревожность и беспокойство, улучшая настроение. Не секрет, что физические упражнения могут вызывать чувство эйфории и улучшать настроение. Это связано с высоким уровнем нейротрансмиттеров в мозге. К ним относятся дофамин, серотонин и эндорфины. Эти вещества заставляют нас чувствовать себя хорошо.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна

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