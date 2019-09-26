Знаменитый альпинист платил банкнотой со своим же изображением. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект

«155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на

рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных

средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами. Каждую

неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой

неделе говорим об изображениях людей на денежных знаках.

История 99. Платить банкнотой со своим же изображением.

Чье изображение может появиться еще при жизни на банкноте? Как правило, это

руководители государств: короли, председатели, президенты. Но, как и из любого

правила, из этого есть исключения. Так в 1992 году в Новой Зеландии была выпущена

банкнота с портретом Эдмунда Хиллари, выдающемся исследователе и альпинисте.

Чем же он заслужил такую честь?

Эдмунд Хиллари рос застенчивым мальчиком, который и помыслить не мог, что

однажды станет героем, одним из тех, про кого он так любил читать в детстве в

приключенческих книгах. Высокий и нескладный Хиллари влюбился в горы в 16 лет.

В 1939 году он совершил первое восхождение, но затем Вторая мировая война на время отодвинула новые вершины. Но в 1953 году новозеландец в составе группы отправился покорять неприступный Эверест. В пару ему дали опытного непальского шерпу Тенцинга Норгея. В экспедицию тогда входило около 400 человек, но до вершины добрались только эти два альпиниста. 15 минут проведенные там, принесли им всемирную славу. В дальнейшем Хиллари совершил путешествия к обоим земным полюсам, Южному и Северному.

В 1992 году портрет Эдмунда Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. На купюре – любимец нации, рядом – самая высокая точка. Новой Зеландии, гора Кука, а также трактор, на котором путешественник добирался до Южного полюса. Хиллари на тот момент было 73, и он получил возможность расплачиваться банкнотой со своим же изображением. В чуть видоизмененном варианте денежный знак был выпущен и в 2015 году. Новая версия купюры была в тот год признана самой красивой в мире.