Фигуристы приняли участие на открытии катка на Лыбедском бульваре

На Лыбедском бульваре открыли каток с внешним охлаждением. Об этом сообщает администрация Рязани в своем телеграм-канале.

На открытии гостей праздника встречали медведь, снеговик и пингвин. Они провели зажигательную разминку для жителей и гостей города, закружили всех в хороводе. Свою программу представили воспитанницы спортшколы «Айсберг».

Начальник управления физической культуры и массового спорта Кирилл Сосунов наградил фигуристок золотыми значками ГТО. Он выразил надежду, что жителей города будет притягивать на невероятно красивую локацию, где можно покататься и сделать яркие фотографии.