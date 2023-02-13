Понедельник, 13 февраля, 2023
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Фигуристка Трусова рассказала о своих рязанских тренерах

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Фото из Официальной группы Александры Трусовой ВКонтакте

Известная российская фигуристка, серебрянный призёр Олимпийских игр Александра Трусова рассказала в своём блоге на сайте Матч ТВ о всех своих тренерах, в том числе и о рязанских.

Заниматься фигурным катанием Трусова начинала в Рязани, в дворце спорта «Олимпийский». Там она тренировалась до 9 лет, пока вместе с родителями не переехала в Москву.

– Первым моим тренером была Ольга Шевцова. Для неё наша группа тоже была первой, – вспоминает девушка. – Именно Шевцова научила меня стоять на коньках и именно она стояла в ласточке за бортиком на первых соревнованиях, напоминая нам об элементах программы. Ольга Михайловна была тренером группы начальной подготовки. У неё я прокаталась три года, потом меня перевели в группу спортивного совершенствования.

Вторым тренером фигуристки стала ариса Мелкова. У неё Александра занималась с семи до девяти лет. Дополнительно юная Саша занималась танцами в студии эстрадного-спортивного танца Евгения Осотина. К фигурному катанию Осотин отношения не имеет, но он поставил ей одну из программ — «Валенки». Также спортсменка ходила на гимнастику к Ларисе Терентьевой. Уже тогда Трусова начала ездить на сборы к московскому тренеру Елене Конюховой.

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