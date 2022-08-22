Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить» пройдёт в Рязани 24-27 августа

Впервые в Рязани пройдёт Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить» — яркое и запоминающееся событие V Международного форума древних городов, посвящённого традиционному народному костюму!

Название Фестиваля «Узорная нить» — попытка раскрыть уникальность и глубокое внутреннее единство национальных костюмов народов мира, в котором особое место занимают костюмы народов России. Участниками Фестиваля станут творческие коллективы России и делегации-участники V Международного форума древних городов.

В самом сердце древнего города на несколько дней появится новое культурное пространство, органично сочетающее в себе многовековое наследие и современные технологии. Гости и жители региона смогут не просто увидеть интерактивную выставку и творческую программу авторских короткометражных фильмов, а погрузиться в мир культуры народов России и мира — почувствовать ритм жизни шумных мегаполисов и степенных, завораживающих могуществом своей неторопливости деревень и сёл.

Зрители фестиваля могут зарегистрироваться для участия в мероприятии.