Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить» объявил о начале приёма заявок

Организационный комитет Фестиваля визуальных искусств «Узорная нить», который пройдёт в рамках V Международного форума древних городов, объявил о приёме заявок от участников.

Заявки бесплатно принимаются до 12 часов 31 июля 2022 года.

Фестиваль организован в поддержку V Международного форума древних городов, который пройдет в Рязани с 24 по 27 августа и объединит древние города мира возрастом старше 500 лет.

Фестиваль проводится в двух номинациях: «Фотоискусство» и «Видеоискусство».

Темой мероприятия является прошлое, настоящее и будущее традиционного костюма народов мира, который живет в настоящее время в частных и государственных коллекциях, произведениях современных художников, стилистов, художников по костюму, представляя современное творческое переосмысление традиционного костюма.

Конкурсная программа в номинации «Фотоискусство» подразумевает фотоработы, отражающие историю, эволюцию, а также современное творческое переосмысление народного костюма.

Конкурсная программа в номинации «видеоискусство» имеет то же тематическое направление. Однако за счёт возможностей кинематографа зрители могут увидеть обряды, традиции и праздники народов, наиболее полно раскрывающие функциональное и сакральное значения элементов народного костюма, а также современные дефиле, показы мод, другие мероприятия, направленные на популяризацию современного переосмысления жизни народного костюма.

В Фестивале могут принять участие как физические, так и юридические лица, компании, творческие объединения, профессиональные фотографы и видеоспециалисты, так и любители фото- и видеоискусства старше 18 лет из любой страны мира.

Лучшие фотоработы (шорт-лист Фестиваля в номинации «Фотоискусство») из присланных на Фестиваль (не менее 40 работ) по решению Организаторов принимают участие в итоговой интерактивной фотовыставке, которая пройдет в Рязани с 24 по 27 августа. Авторы работ награждаются памятными дипломами, фотоработы из шорт-листа публикуются на сайте Фестиваля.

Лучшие видеоработы из присланных на Фестиваль (не менее 8 работ) по решению организаторов станут участниками творческой программы и будут продемонстрированы в рамках работы Выставки 24-27 августа 2022г. Авторы работ награждаются памятными дипломами, видеоработы из шорт-листа публикуются на сайте Фестиваля.

В каждой номинации определяется по одному победителю. Авторы работ-победителей Фестиваля будут награждены двухдневной поездкой в Рязань для участия в церемонии награждения за счёт средств организаторов.

Для участия в Фестивале необходимо ознакомиться с Положением, Лицензионным соглашением, заполнить и направить форму заявки, а также файлы с работами на электронный адрес ancient.cities@yandex.ru.

Положение о Фестивале, условия Фестиваля, контактные сведения для представления заявок и работ, юридически значимые сообщения Организаторов, в том числе, сведения о лучших работах Фестиваля, отобранных для Выставки и премьерного показа, размещаются на сайте Фестиваля.