Феромонные ловушки на непарного шелкопряда установили в лесах Солотчи

Специалисты Рослесзащиты разместили девять феромонных ловушек на непарного шелкопряда в Солотчинском лесничестве Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что феромоны – это химические вещества, выделяемые во внешнюю среду одними организмами и вызывающие у других организмов этого же вида специфические поведенческие реакции. В лесозащите феромоны используют, чтобы отследить распространения насекомых и динамику численности популяций.

Для надзора за непарным шелкопрядом используются половые феромоны самки, которые привлекают бабочек самцов. Веществом пропитывают отрезок резиновой трубочки, которую помещают в центр клеевого слоя. Конструкция ловушки защищает его от воздействия атмосферных осадков.

Размещают ловушки в сухих изреженных лиственных насаждениях старше 30 летнего возраста на бедных почвах. Это наиболее привлекательная среда обитания для шелкопряда.

Рослесзащита поясняет, что феромоны экологически безопасны, не загрязняют окружающую среду, ограничений к их применению нет.

Феромонные ловушки также установили в Горельском лесничестве Тамбовской области.