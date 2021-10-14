Федеральный телеканал показал сюжет о ритуальном убийстве под Рязанью

Телеканал РЕН ТВ показал большой сюжет об убийстве 15-летнего подростка под Рязанью.

Напомним, по подозрению в преступлении задержан бывший отчим погибшего парня и его новая возлюбленная, чемпионка России по арчери-биатлону.

По версии следствия, мужчина хотел вернуться к матери мальчика, для этого было решено провести оккультный обряд. Его подруга должна была оглушить подростка и вырезать у него на спине пентаграмму. Но в итоге убила его.

Очевидцы говорят, что мужчина был очень странным, около месяца назад подкинул в дом куклу, говорил о смерти. Мать погибшего подростка обращалась в полицю, но защиты не получила.

После убийства пара вывезла труп в лесной массив и сбросила в колодец.