Фасады театра драмы и железнодорожного вокзала в Липецке обновят

В Липецке планируют обновить фасады театра драмы и железнодорожного вокзала. Об этом было сказано во время встречи губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной.

Так, проектно-сметную документацию уже разработали для капитального ремонта фасада железнодорожного вокзала. В паспорте объекта значится, что само здание сильно не изменятся. Красный цвет там заменят на терракотовый.

Однако заметно преобразится прилегающая территория. Обновят асфальтовое и плиточное покрытие, установят дополнительное освещение, выполнят озеленение и создадут зоны отдыха и ожидания. По плану, на этом объекте работы должны начаться в 2022 году.

Ремонт фасада ждет и здание театра драмы имени Льва Толстого. В частности, его планируют выложить из натурального камня светлого цвета — мрамора и гранита. В числе работ остекление и обновка подсветки здания.

Объем работ и их сроки напрямую зависят от подготовки проектно-сметной документации.