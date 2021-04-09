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Пятница, 9 апреля, 2021
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Фасады театра драмы и железнодорожного вокзала в Липецке обновят

Елена Лобанова
Фото ГТРК "Липецк"

В Липецке планируют обновить фасады театра драмы и железнодорожного вокзала. Об этом было сказано во время встречи губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной. 

Так, проектно-сметную документацию уже разработали для капитального ремонта фасада железнодорожного вокзала. В паспорте объекта значится, что само здание сильно не изменятся. Красный цвет там заменят на терракотовый. 

Однако заметно преобразится прилегающая территория. Обновят асфальтовое и плиточное покрытие, установят дополнительное освещение, выполнят озеленение и создадут зоны отдыха и ожидания. По плану, на этом объекте работы должны начаться в 2022 году. 

Ремонт фасада ждет и здание театра драмы имени Льва Толстого. В частности, его планируют выложить из натурального камня светлого цвета — мрамора и гранита. В числе работ остекление и обновка подсветки здания. 

Объем работ и их сроки напрямую зависят от подготовки проектно-сметной документации.

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