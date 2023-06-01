Четверг, 1 июня, 2023
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Фалалей Огуречник 2 июня: почему по народным приметам нельзя стричь волосы?

7info7

В народном календаре дата 2 июня отмечена как день Фалалея-огурченика. Такое название связано с тем, что на Руси именно сегодня высаживали первую грядку огурцов. С этим связана одна из примет: если вдруг случайному прохожему удавалось увидеть, как кто-то сажает огурцы, его урожай будет плохой. Огурцы уродятся горькими и несочными.

Согласно заветам наших предков, на Фалалея-огуречника не стоит оставлять детей с чужими людьми. Даже если возникли важные дела, возьмите их с собой. 2 июня малыши уязвимы для тёмных сил. На Руси в этот день матери читали заговоры над своими сыновьями и дочками, чтобы уберечь кроху от сглаза, порчи и других неприятностей. Если же ослушаться запрета, ребёнок ни с того ни с сего может начать чахнуть, болеть и терять в весе.

Беременным женщинам не стоит вышивать, шить, вязать и завязывать узлы. Это может привести к трудностям с деторождением.

Нельзя на Фалалея-огуречника стричь детей. Вместе с волосами можно лишить их естественной защиты, которая уберегает от нечисти. Запланируйте стрижку на другой день.

Если 2 июня вам перейдёт дорогу рыжая кошка, измените путь следования. Это предвестник финансовых трудностей и заговоров.

Народные приметы 2 июня

Если в первые дни июня дождь идёт, остаток месяца будет сухим;

Кроты вылезли из своих нор – к дождю;

Вечером небольшая роса? Следующий день будет солнечный;

Вороны сели клювами в одну сторону – к сильному ветру;

На елях много шишек? Жди богатого урожая огурцов;

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