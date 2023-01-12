Ежемесячную выплату из средств маткапитала в Рязанской области перечислят 13 января

Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала будет перечислена в Рязанской области 13 января. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Сегодня такую меру поддержки получают более 1000 рязанских семей.

С 1 января 2023 года ежемесячная выплата из средств материнского капитала в Рязанской области увеличена на 686 рублей и теперь составляет 13 155 рублей. Право на выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум (для жителей Рязанской области — 25 588 рублей).

С 1 января 2023 при назначении единого пособия, изменились условия назначения и выплаты из средств материнского капитала. Теперь жители Рязанской области могут оформить ежемесячную денежную выплату из МСК не только на второго ребенка, но и на любого из детей в возрасте до з-х лет.