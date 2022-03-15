Евтропиев день 16 марта: народные приметы и что нельзя делать

16 марта православные христиане вспоминают мучника Евтропия Амасийского. Вспоминают его наряду с двумя другими святыми – Клеоником и Василиском. Все они — мученики, пострадавшие за веру в период правления императора Максимиана.

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В народном календаре 16 марта – Евтропиев день. По этому празднику судили о погоде на предстоящую весну.

Что нельзя и что можно делать 16 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Евтропиева дня

Сегодня ни в коем случае нельзя ходить в лес. Есть поверье, что в этот день просыпаются медведи, покидают свои берлоги и, голодные и агрессивные, бродят по опушкам.

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После заката не стоит давать деньги в долг. Можно на долгое время остаться без дохода. Брать деньги в долг тоже не стоит – останетесь без здоровья и семейного счастья.

Из дома выходить после наступления сумерек тоже не стоит. По пути к вам может «прицепиться» нечистая сила и сильно навредить. Наши предки верили: если из потёмок зайти в дом спиной, бесы не попадут в дом.

Откажитесь от использования острых предметов. Есть вероятность пораниться.

Кстати, в это время активно начинает таять снег. Чтобы ускорить этот процесс, принято было ходить крест-накрест по двору.

Чтобы быть весь год молодыми и красивыми, девушки брали посуду с водой, помещали в воду яйцо и серебряную вещь, и старались умыться этой водой ещё до восхода солнца.

Народные приметы 16 марта

Если солнце на закате садится в облака – ожидайте ненастную погоду;

Если воробьи спрятались под крышей, погода, наоборот, наладится;

Скворцы прилетели – к хорошему урожаю зерновых;

Вороны купаются в снегу – к оттепели.

Именины 16 марта отмечают Михаил, Марфа и Севастьян.

Рождённые 16 марта сочетают в себе творческое начало и реалистичный взгляд на вещи. Способны уравновешивать в себе черты характера, которые кажутся совершенно несочетаемыми. Всегда придерживаются здравого смысла, хоть и любят витать в облаках.

Сны в ночь на 16 марта покажут вам, как вы используете энергию, предоставленную высшими силами. Вы можете понять, утекает ли ваша энергия. Или же она гармонично направляется в нужное русло.