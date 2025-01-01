Европа сможет пережить зиму 2025 года даже после прекращения транзита российского газа через территорию Украины, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии для NEWS.ru. Однако, по словам эксперта, это приведет к значительному подорожанию голубого топлива.

«Мы вполне можем увидеть рост цен на газ в Европе на $100–200 за тысячу кубометров, особенно если зима будет холодной. Хотя замерзания Европы не будет, последствия для экономики окажутся болезненными. Это станет очередным ударом по европейской промышленности и ускорит процессы деиндустриализации,» — подчеркнул Юшков.

1 января 2025 года в 08:00 по московскому времени транзит российского газа через Украину был полностью прекращен. Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», причиной стало окончание срока действия пятилетнего контракта с «Нафтогазом Украины». Украинская сторона отказалась продлевать соглашение, в результате чего у российской компании больше нет ни технической, ни юридической возможности поставлять газ по этому маршруту.

Юшков также добавил, что последствия остановки транзита газа могут сказаться на отношениях между Украиной и соседними странами. В частности, он упомянул возможный обмен экономическими ударами между Словакией и Украиной. «Словакия уже заявила о готовности прекратить поставки электроэнергии в адрес Украины,» — отметил эксперт.

Прекращение транзита газа — серьезный вызов для Европы, которая и без того сталкивается с растущими энергетическими издержками. Удорожание топлива может затормозить экономическое восстановление и усилить финансовую нагрузку на европейских потребителей.