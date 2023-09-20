Среда, 20 сентября, 2023
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Евгения Рубцова назначена и. о. главы Сасовского муниципального округа

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Евгения Рубцова, фото с личной страницы ВКонтакте

Исполняющим обязанности главы Сасовского муниципального округа назначена Евгения Рубцова. Об этом мэр Сасова написала ВКонтакте.

Сасовский муниципальный округ создан путём объединения Сасова и Сасовского района.

Кадровые вопросы решались на первом заседании Дымы муниципального округа. Председателем Думы стал Геннадий Владимирович Манухин, заместителем избрали Юрия Дмитриевича Давыдова.

— Приятно такое доверие коллег, но в то же время это невероятно ответственно, — прокомментировала своё назначение Рубцова.

В ближайших планах — создание символики муниципального округа. Работу над гимном начал почётный гражданин Сасова Владимир Хомяков.

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