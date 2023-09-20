Евгения Рубцова назначена и. о. главы Сасовского муниципального округа

Исполняющим обязанности главы Сасовского муниципального округа назначена Евгения Рубцова. Об этом мэр Сасова написала ВКонтакте.
Сасовский муниципальный округ создан путём объединения Сасова и Сасовского района.
Кадровые вопросы решались на первом заседании Дымы муниципального округа. Председателем Думы стал Геннадий Владимирович Манухин, заместителем избрали Юрия Дмитриевича Давыдова.
В ближайших планах — создание символики муниципального округа. Работу над гимном начал почётный гражданин Сасова Владимир Хомяков.