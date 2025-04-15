Евгений Кириченко возглавил Центр развития креативных индустрий

Новым руководителем Центра развития креативных индустрий стал Евгений Кириченко.

По данным из открытых источников, организацию Кириченко возглавляет с 10 апреля 2025 года. До этого назначения он был начальником управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

В января Кириченко был временно отстранён от должности после появления информации о проведении новогоднего корпоратива. 4 марта он написал заявление об уходе по собственному желанию.

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На сайте ЦРКИ сообщается, что автономная некоммерческая организация была создана в 2021 году по инициативе правительства Рязанской области и Корпорации развития Рязанской области.

Центр занимается инвестиционным сопровождением объектов исторической недвижимости, сопровождением предприятий народных художественных промыслов и мастеров промысла, формирует реестр инвестиционных лотов.