Евгений Беленецкий ответит на вопросы рязанцев на публичном отчёте

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В среду, 14 апреля, зампред правительства Рязанской области проведёт публичный отчёт и ответит на вопросы рязанцев. Анонс появилась на сайте регионального правительства.

Практика проведения публичных отчётов в Рязанской области возобновилась в апреле текущего года. Жители региона могут задавать вопросы руководителям ведомств и их заместителям через социальные сети. Мероприятия проходят каждую среду на площадке «Точки кипения».

В 16.00 публичный отчёт представит зампред Евгений Беленецкий. На вопросы рязанцев ответят также министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Устинов, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Роман Шашкин.

Прямая трансляция встречи будет осуществляться на официальных страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».