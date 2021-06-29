Евдокимова рассказала о происшествиях с детьми в Рязанской области

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Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова перечислила недавние трагические случаи с детьми в регионе.

«Вечером 26 июня из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку, выпала 2-летняя девочка. Ребёнок с травмами доставлен в больницу, — написала Евдокимова. — Каждый мой день начинается с оперативной сводки дежурных служб. И, к сожалению, они редко бывают пустыми (

Только за небольшой промежуток времени в регионе:

во время купания в реке утонула 12-летняя девочка;

с термическим ожогом пищевода госпитализирован ребёнок, который гостил у бабушки и по неосторожности выпил уксусную эссенцию;

из окна второго этажа выпал 5-летний мальчик. Ребёнок с травмами доставлен в больницу. И снова москитная сетка!!!

И это не полный список происшествий с детьми. Но в каждом из этих случаев недостаточное родительское внимание!

Мы, взрослые, в ответе за наших детей.

Пожалуйста! Не оставляйте детей без внимания! Пожалуйста! Будьте бдительны!