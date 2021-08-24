Если не обновлять муниципальные турбины, в будущем Рязань останется без тепла

В четверг, 19 августа, директор Рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов на своей пресс-конференции заявил, что уже через несколько лет горожане начнут замерзать в своих квартирах из-за износа городских турбоагрегатов. Чтобы этого не произошло, необходимо обновить муниципальные турбины № 2, 7, 8,9.

Богданов рассказал, что арендуемые у администрации Рязани турбины № 7,8,9 начинают устаревать, теряют эффективность и в 2027–2029 годах окончательно исчерпают свой ресурс, а 60-летний турбоагрегат № 2 и вовсе простаивает без дела. Турбину № 2 ввели в эксплуатацию в 1959 году. Она предназначалась для обслуживания теперь уже ликвидированных предприятий Южного промузла. В настоящее время турбина значительно устарела по своим техническим параметрам, поэтому она не востребована на рынке. Из-за этого она попросту простаивает «как музейный экспонат». Энергетики настаивают на её обновлении для того, чтобы заместить ею выводимые в будущем из эксплуатации три оставшиеся турбины № 7,8 и 9, которые тоже будут нуждаться в замене.

Директор сообщил, что муниципальные турбины № 7,8,9 введены в эксплуатацию в 1967, 1969 и 1970 годах. Первые две обслуживают Южный промузел, а под номером 9 обеспечивает теплоснабжение города. Однако с нарастанием объёмов потребления тепла городскими потребителями и уменьшением технического ресурса турбин в будущем ожидаются проблемы. Из-за этого уже с 2027 года может возникнуть дефицит тепловых мощностей, и ТЭЦ не сможет в полном объёме обеспечивать теплом город и местные предприятия. Если городские власти откажутся проводить замену своих муниципальных турбин на новые, то рязанцев ждёт настоящая энергетическая катастрофа: заводы Южного промузла не смогут выполнять планы развития, а в квартирах горожан будет холодать. Ситуация может сложиться так, что при -20 на улице температура в квартирах не будет подниматься выше +10-14 градусов.

— Если перевести это все на человеческий язык, то турбину, обслуживающую город, под номером 9 можно сравнить с 90-летним стариком. Он ходит к врачу, его временами подлечивают и говорят, что все в порядке. Но ему уже 90 лет и его жизненный ресурс истекает. Пока турбина работает исправно, но мы не сможем прогнозировать, сколько ещё она ещё протянет после 2029 года. Возникает угроза энергетической безопасности города, — объяснил Богданов.

Проблему на общественных слушаниях подтвердил и заместитель главного энергетика РНПК Николай Баранов, который отметил, что из-за дефицита тепла предприятие попросту не сможет выполнять свои планы технического развития.

Единственный выход из этой ситуации директор Ново-Рязанской ТЭЦ видит в демонтаже турбины № 2 и строительстве новой. Вновь созданный агрегат задействуют не на обслуживание промышленных предприятий, а на нужды теплоснабжения города. После этого он возьмёт на себя тепловые нагрузки по городу при замене муниципальной турбины № 9.

— В прошлом году мы сделали предложение администрации города о выводе из эксплуатации устаревшей турбины № 2, там все согласовали. Минэнерго РФ издало приказ, но после этого неожиданно позиция властей изменилась, все согласования и решения отменили, — рассказал Богданов. — В этом году станция будет защищать свою позицию в суде.

Четыре турбины принадлежат администрации города, которая передала их в хозяйственное ведение муниципальному предприятию РМПТС. Без разрешения мэрии никто не может демонтировать муниципальные турбины. В чьей собственности после замены будут новые агрегаты, зависит от источников финансирования. Если мэрия выделит средства на реализацию проекта, то турбины останутся муниципальными.

Ново-Рязанская ТЭЦ готова за свои деньги демонтировать и построить новые турбины. При этом из бюджета на реализацию проектов не будет потрачено ни одной копейки, а город бесплатно получит надёжное и качественное теплоснабжение. Но чиновники уже второй год не соглашаются с таким развитием событий по турбине № 2 и не включают замену других муниципальных турбин в Схему теплоснабжения, что лишь усугубляет ситуацию.

— Организовать стабильное теплоснабжение города без замены на новые изношенных муниципальных турбоагрегатов администрация может, но лишь путём строительства котельных. Турбина № 9 вырабатывает 160 Гкал/час. Для её замены им нужен объект такой же мощности. Но строительство такой котельной обойдётся мэрии примерно в 2 млрд. рублей, и таких денег у городского бюджета нет — сказал директор ТЭЦ. — Чтобы не доводить ситуацию с теплом до катастрофической, поэтапную замену изношенных турбин нужно планировать уже сегодня.

Проблема у энергетиков возникает и с МУП «РМПТС». Дело в том, что муниципальные теплосети задолжали Ново-Рязанской ТЭЦ огромную сумму денег. Эта цифра колеблется, но просроченная задолженность сохраняется из месяца в месяц. Если в начале 2021 года долги достигали 317 млн. руб., в июне долг РМПТС сократился до 104,3 млн.рублей, но к декабрю прогнозируется рост до 440,5 млн рублей.

— За 2020 год мы взыщем через суд с муниципального предприятия 14 млн. 315 тыс. рублей пеней за пользование чужими денежными средствами. Почему-то мы не можем себе позволить не платить за газ, а они могут наращивать долги. С РМПТС у нас схема простая: мы им тепло, а они нам деньги. Однако ТЭЦ свои обязательства перед теплосетями выполняет, а они нет, — подчеркнул Богданов.

В 2020 году УФАС оштрафовало ТЭЦ за нарушение антимонопольного законодательства на 212 500 рублей. Все из-за того, что руководство Ново-Рязанской ТЭЦ направило в МУП «РМПТС» уведомление об ограничении подачи тепла в случае непогашения задолженности перед станцией. В УФАС посчитали, что эти действия нарушают антимонопольное законодательство, несут угрозу теплоснабжению и ущемляют интересы рязанцев. Однако Арбитражный суд Рязанской области признал решение УФАС недействительным, а действия ТЭЦ законными. Кроме того, суд обязал УФАС устранить допущенное нарушение прав и интересов ТЭЦ, а неправомерно назначенные штрафы вернуть предприятию.

Городская комиссия по итогам публичных слушаний посоветовала мэру города рассмотреть возможность вывода из эксплуатации муниципальной турбины № 2. Однако данное решение носит лишь рекомендательный характер. При этом комиссия не включила в схему теплоснабжения вывод из эксплуатации муниципальных турбин № 7,8,9 в 2027–2029 годах, следовательно, и будущая проблема замораживания квартир рязанцев городскими чиновниками не решена. Ведь пока не поздно, инвестиционные проекты по замене этих трёх турбин нужно планировать уже сейчас. Вывод из эксплуатации турбоагрегатов и строительство новых—это длительный и трудоёмкий процесс, который требует стратегического планирования минимум на 6 лет вперёд.

По мнению экспертов, необъяснимое бездействие чиновников может дорого обойтись рязанцам. Люди в буквальном смысле слова начнут замерзать в своих квартирах, предприятия Южного промузла не смогут наращивать производство. Если незамедлительно не принять меры, Рязань в скором времени может столкнуться с очень серьёзной проблемой.