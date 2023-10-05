Ещё один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства

Еще один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства. Предприятие стало пятым резидентом, вышедшим на этап подготовки своих земельных участков к застройке либо уже приступивших к строительно-монтажным работам. В индустриальном (промышленном) парке «Рязанский» компания построит завод гигиенической и медицинской продукции.
В частности, в ассортиментную линейку предприятия будут входить влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки, бинты различного уходового назначения.
Согласно проекту, компания вложит в проект порядка 1,4 млрд рублей. Новое предприятие создаст в регионе 250 новых рабочих мест Запуск завода в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.