Четверг, 5 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Ещё один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства

7info7

Еще один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства. Предприятие стало пятым резидентом, вышедшим на этап подготовки своих земельных участков к застройке либо уже приступивших к строительно-монтажным работам. В индустриальном (промышленном) парке «Рязанский» компания построит завод гигиенической и медицинской продукции.

В частности, в ассортиментную линейку предприятия будут входить влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки, бинты различного уходового назначения.

— Спрос на такого рода продукцию – традиционно высокий, – отметил зампред регионального правительства Артем Никитин. – За счёт вывода на рынок продукции отечественного производства инвестор планирует максимально возместить уход импортных производителей и обеспечить потребителей качественными и доступными товарами.

Согласно проекту, компания вложит в проект порядка 1,4 млрд рублей. Новое предприятие создаст в регионе 250 новых рабочих мест Запуск завода в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.

Ещё один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства
Ещё один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства
Ещё один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства
Ещё один резидент индустриального парка «Рязанский» вышел на этап строительства

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах