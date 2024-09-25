Есенинский пробег снова соберет спортсменов с разных регионов

5 октября 2024 года в Рыбновском районе Рязанской области состоится областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 129-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Рязанской области.

Маршрут основного старта — полумарафона — проходит по автодороге г.Рыбное – с.Константиново.

Более 1500 спортсменов из разных областей примут участие в пробеге.

Торжественной открытие мероприятия начнется на пл. Ленина г. Рыбное в 11:45. Старт основного забега 12.00

Программа соревнований включает дистанции:

21,1 км. – основная дистанция «Есенинского пробега» возрастные группы мужчин и женщин: 16-17, 17-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 56-59,60-64, 65-69, 70 и старше. Старт в 12:00.

1 км – девочки и мальчики 2015 г.р и моложе; (старты 9:30, 9:35)

3 км — девочки и мальчики 2013-2014 г.р., 2011-2012 г.р; (старты 9:40, 9:55)

5 км – девушки и юноши 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р. (старты 10:10)

Победители и призеры по итогам соревнований награждаются грамотами, медалями и призами.

Фитнес-центром «Fit Elit» учреждены специальные денежные призы для абсолютных победителей на дистанции полумарафона (женщины, мужчины).

Предварительные результаты и итоговый протокол публикуются на сайте www.russiarunning.com

Для участников и гостей мероприятия с 14:00 до 15:00 в Доме культуры с.Константиново состоится праздничная концертная программа.

Внимание, водители! Во время проведения мероприятия с 10.00 до 13.00 будет перекрыта основная трасса от г. Рыбное до с. Константиново. Альтернативный маршрут до музея-заповедника пройдет через село Срезнево.