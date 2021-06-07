«ЭР-Телеком» подключает высокоскоростной интернет в Рязанской области

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Представители АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») приняли участие в круглом столе при поддержке министерства цифрового развития информационных технологий и связи Рязанской области.

В рамках дискуссии, участники обсудили перспективы развития инфраструктуры связи в населенных пунктах Рязанской области.

«ЭР-Телеком», будучи исполнителем государственного контракта по устранению цифрового неравенства в российских регионах, уже подключил к высокоскоростной сети интернет 424 населенных пункта в Рязанской области.

Кроме того, услугами оператора могут пользоваться не только организации, но и физические лица.

Так, в 2021 году качественный интернет по технологии GPON появился в Солотче и Заборье, став доступным жителям частного сектора. Всего, до конца года оператор планирует оцифровать более 1000 социально значимых объектов в 495 населенных пунктах региона.