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Понедельник, 7 июня, 2021
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«ЭР-Телеком» подключает высокоскоростной интернет в Рязанской области

7info
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Представители АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») приняли участие в круглом столе при поддержке министерства  цифрового развития информационных технологий и связи Рязанской области. 

В рамках дискуссии, участники обсудили перспективы развития инфраструктуры связи в населенных пунктах Рязанской области. 

«ЭР-Телеком», будучи исполнителем государственного контракта по устранению цифрового неравенства в российских регионах, уже подключил к высокоскоростной сети интернет 424 населенных пункта в Рязанской области. 

Кроме того, услугами оператора могут пользоваться не только организации, но и физические лица. 

Так, в 2021 году качественный интернет по технологии GPON появился в Солотче и Заборье, став доступным жителям частного сектора. Всего, до конца года оператор планирует оцифровать более 1000 социально значимых объектов в 495 населенных пунктах региона.

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