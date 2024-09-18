Елена Васильева стала министром культуры Рязанской области

Елена Васильева официально утверждена в должности министра культуры Рязанской области. Об этом объявил губернатор Павел Малков на заседании правительства 18 сентября.

Ранее Елена Васильева исполняла обязанности министра. Губернатор отметил, что за время её работы в культурной сфере региона прошло множество значимых событий, однако впереди ещё много задач. Он пожелал Елене Васильевой успехов в дальнейшей деятельности.

Одним из ключевых направлений в работе министра станет реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура». По словам Павла Малкова, этот проект открывает большие перспективы для Рязанской области.

«Благодаря участию в национальном проекте у региона появляются огромные возможности. Мы получаем значительную поддержку, и это заметно: строятся новые учреждения культуры, ремонтируются театры и музеи, проводятся масштабные выставки, такие как «Шедевры Русского музея», которую посетило более 50 тысяч человек. Инфраструктура культуры активно развивается, и содержательная часть также растёт», — подчеркнул губернатор.