Пятница, 5 июля, 2024

Елена Сорокина рассказала о ситуации с браками в Рязанской области

Автор: 7info

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Изображение от freepic.diller на Freepik

В 2022 году в России в целом и в Рязанской области в частности зарегистрирован рост числа браков. Об этом в интервью газете «Рязанские ведомости» рассказала руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, в том году из-за мобилизации зарегистрирован «взрывной» рост числа бракосочетаний, так как мужчины стремились узаконить отношения перед отправкой в зону СВО. В Рязанской области число регистраций увеличилось на 1230.

По сравнению с этим, показатели 2023 года выглядят хуже — минус 680 браков.

— Но что радует сейчас? Мы пока идем с плюсом в три брака по сравнению с первым полугодием 2023 года. Ожидали падения, так как 2024 год — високосный. По народным поверьям, жениться и замуж выходить в такое время не нужно. Мы думаем, что в том, что количество регистраций брака не упало, есть и наша заслуга, — отметила Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, женихи и невесты становятся старше и опытнее, рязанцы вступают в брак в более старшем возрасте, чем раньше. Она считает, что это связано со стремлением закончить учёбу, найти работу, продвинуться по карьерной лестнице. Люди собираются создавать семью уже имея некую финансовую подушку безопасности, не готовы сидеть на шее у родителей.

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