21.5 C
Рязань
Среда, 26 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Елена Сорокина рассказала о борьбе с рыбным запахом воды

7info
Информация об отключении воды
- Advertisement -

Причину рыбного запаха водопроводной воды в Рязани никто не назвал, сообщила во время публичного отчёта мэр города Елена Сорокина.

По её словам, разные специалисты называли разные версии. При этом эксперты сходятся в том, что водозаборы обмелели, было много ила. В результате при взаимодействии с химикатами и образовался запах.

В этом году по нацпроекту Рязани выделили деньги на строительство трёх артезианских скважин, одну уже построили. Глава администрации города отметила, что в водопроводе должно быть 50% артезианской воды, 50% – из водозабора. Введение скважин позволит подойти к этим показателям.

Кроме того, от ила был очищен водозабор.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,534ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]