Елена Сорокина рассказала о борьбе с рыбным запахом воды

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Причину рыбного запаха водопроводной воды в Рязани никто не назвал, сообщила во время публичного отчёта мэр города Елена Сорокина.

По её словам, разные специалисты называли разные версии. При этом эксперты сходятся в том, что водозаборы обмелели, было много ила. В результате при взаимодействии с химикатами и образовался запах.

В этом году по нацпроекту Рязани выделили деньги на строительство трёх артезианских скважин, одну уже построили. Глава администрации города отметила, что в водопроводе должно быть 50% артезианской воды, 50% – из водозабора. Введение скважин позволит подойти к этим показателям.

Кроме того, от ила был очищен водозабор.