Елена Сорокина проверила строительство пристроек к детским садам

25 августа в рамках очередного объезда глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детские сады №№121, 10 и 136, к которым возводятся пристройки. В осмотре приняли участие руководители структурных подразделений администрации, представители подрядных организаций, заведующие дошкольными образовательными учреждениями. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В 121 детском саду работы ведутся по графику, в штатном режиме. Все материалы завезены на объект. Сейчас здесь продолжаются строительные и монтажные работы: кирпичная кладка стен, устройство ливневой канализации и водопровода, монтаж перекрытия подвала, вынос наружных тепловых сетей, устройство освещения. Пищеблоки и прачечные полностью готовы, система вентиляции и оборудование смонтированы. К 1 сентября на прилегающей территории планируется заасфальтировать проезды и тротуары.

«Очень надеюсь, что все работы будут завершены в срок. Рязанские семьи нуждаются в поддержке, уверена, возможность отдать ребенка в детский сад во многом облегчит жизнь молодых родителей», – подчеркнула руководитель городской администрации.

В здании пристройки детского сада №10 окончены строительные работы, завершается озеленение прилегающей территории. До начала учебного года останется сделать уборку помещений и прогулочных участков. В прачечной проводится монтаж оборудования. В пищеблок также завезли оборудование, оно готово к подключению. Елена Сорокина поручила ускорить темпы по монтажу вентиляции в пищеблоке.

В детском саду №136 ведется демонтаж старых теневых навесов, плит техподполья, устройство основания прогулочных площадок и наружного освещения. Благоустройство на этом объекте разделено на 2 этапа, так как объем работ большой. В настоящее время ожидается поставка теневых навесов, игровые элементы на площадках будут монтировать на следующей неделе. В пищеблоке устанавливают оборудование.

Елена Сорокина отметила, что на территории детского сада важно обеспечить безопасность детей. В частности, опилить сухие деревья, уложить асфальт, сделать ограждение до начала учебного года.