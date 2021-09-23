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Четверг, 23 сентября, 2021
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Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок

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Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок

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23 сентября Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок.

Провести рейд мэр пообещала рязанцам во время прямой линии 21 сентября. Тогда она получила сразу несколько жалоб горожан на уборку мусора. Сорокина отметила, что не все контейнерные площадки оборудованы должным образом, а вывоз мусора регоператором до сих пор не везде налажен.

Глава администрации проехали по нескольким проблемным адресам. На площадке рядом с домом №11 по 4-му Новопавловскому проезду «Эко-Пронск» вывез весь крупногабаритный мусор. Сорокиина поручила засыпать территорию вокруг площадки гранулятом, произвести окос поросли у теплотрассы.

У дома №31 корп. 2 по улице Высоковольтной демантируют старую контейнерную площадку и скоро приступят к установке новой. Она будет соответствовать всем санитарным нормам

Есть ощущение, что к моему приезду готовились и поэтому обустраивают новую площадку, — обратила внимание мэр. —  В таком случае готова чаще приезжать, если это так стимулирует управляющие компании.

У домов 33 корп.1 и 37 корп. 1 чисто. Однако возникли вопросы к ограждению и основанию площадки – оно нуждается в ремонте. На улице Советской армии площадка чистая, но там нарушено бетонное основание, нет перегородки. Площадку необходимо дооборудовать.

Также глава администрации проехала от «Глобуса» в сторону Дядькова.  На конечной остановке на улице Большой нет места для сбора мусора, рядом с магазином там образовалась свалка. Её мэр поручила убрать

Тема вывоза мусора, обустройства и уборки контейнерных площадок остается в повестке дня, — заключила она.

  • Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок
  • Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок
  • Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок
  • Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок
  • Елена Сорокина проверила состояние контейнерных площадок

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