Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке

30 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела новую детскую площадку во дворе дома №19 на улице Старореченской в посёлке Ворошиловка. Её благоустроили в рамках проекта поддержки местных инициатив.

К установленному на площадке детскому оборудованию у проверяющих не возникло вопросов. Они сертифицированы и соответствуют нормам безопасности. Однако резиновое покрытие некачественно уложено в третий раз. Сорокина подчеркнула, что пока подрядчик не устранит замечания, работу оплачивать не будут.

Мэр Рязани пообщалась с местными жителями. Ей сообщили о проблемах, связанных с транспортным обслуживанием посёлка, установкой освещения на детской площадке. Также на встрече обсудили работу управляющей компании.

Комитет ТОС посёлка Ворошиловка активно участвует в благоустройстве территории проживания, регулярно принимает участие в жизни города, проводит праздники дворов. Елена Сорокина поблагодарила жителей за их неравнодушие и активную позицию, отметив, что обязательно будет поддерживать их начинания.