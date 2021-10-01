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Пятница, 1 октября, 2021
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Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке

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Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке

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30 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела новую детскую площадку во дворе дома №19 на улице Старореченской в посёлке Ворошиловка. Её благоустроили в рамках проекта поддержки местных инициатив.

К установленному на площадке детскому оборудованию у проверяющих не возникло вопросов. Они сертифицированы и соответствуют нормам безопасности. Однако резиновое покрытие некачественно уложено в третий раз. Сорокина подчеркнула, что пока подрядчик не устранит замечания, работу оплачивать не будут.

  • Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке
  • Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке
  • Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке
  • Елена Сорокина проверила новую детскую площадку в Ворошиловке

Мэр Рязани пообщалась с местными жителями. Ей сообщили о проблемах, связанных с транспортным обслуживанием посёлка, установкой освещения на детской площадке. Также на встрече обсудили работу управляющей компании.  

Комитет ТОС посёлка Ворошиловка активно участвует в благоустройстве территории проживания, регулярно принимает участие в жизни города, проводит праздники дворов. Елена Сорокина поблагодарила жителей за их неравнодушие и активную позицию, отметив, что обязательно будет поддерживать их начинания.

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