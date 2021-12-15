Елена Сорокина проверила, как в Рязани убирают снег

Глава администрации Рязани Елена Сорокина после поручения губернатора Николая Любимова лично проверила уборку снега в городе. Об этом она написала ВКонтакте.

Сегодня с утра проехала по Октябрьскому району, крупнейшая часть которого – это Дашково-Песочня. Уборка микрорайона осложняется плотной застройкой квартального типа, здесь много межквартальных проездов, магазинов, за прилегающие территории которых отвечают хозяйствующие субъекты.

Посмотрели одну из остановок – «Электросеть». Она неполностью почищена, в общественный транспорт трудно войти. Ситуацию надо срочно исправить – площадку для посадки и высадки пассажиров расчистить. Остановки общественного транспорта не должны создавать опасности для жизни людей.

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Проехали по Касимовскому шоссе, к дому 3 по ул. Тимакова. Придомовая территория, находящаяся в зоне ответственности управляющей компании, не убрана. Лестница, которую должны чистить работники Дирекции благоустройства, вся в снегу. Обратила внимание, проезжая по району, что на ул. Песоченская снова не прочищен подход к остановке. Касимовское шоссе, д. 54 – такая же история. Этого быть не должно. Дала соответствующие поручения руководителю Дирекции благоустройства.

На моей странице ВКонтакте жители жаловались, что в сквере «Дубовая роща» не очищены дорожки. Городские службы отреагировали и провели уборку этого участка. Мы должны работать на опережение, а не дожидаться, когда горожане начнут нам писать. Все территории нужно убирать регулярно.

О несвоевременной уборке двора на ул. Зубковой, 26 сообщили жители. Во время моего визита управляющая компания приступила к устранению замечаний. На территории работала спецтехника и дворники.

В ходе объезда позвонила активной рязанке – Надежде Викторовне Доценко. Она обращалась ко мне по поводу дороги по ул. Зубковой, д. 21/1. Участок прочистили, но не вовремя – на асфальте образовалась наледь, которую сейчас будет сложно удалить. Рядом находятся школы 51 и 68 и школа искусств. Управляющая компания и ТСЖ этого района должны привести территории в порядок. Результаты обязательно проконтролируем.

По итогам объезда могу сказать, что основная проблема остается в уборке дворов. Есть управляющие компании, которые услышали критику Губернатора, вышли и убрали свои участки. Есть те, кому надо потрудиться, чтобы привести дворы в порядок. Наше управление ЖКХ и префекты начали точечно работать с ответственными организациями по каждому двору. В первую очередь отработаем все жалобы, которые поступили от жителей, затем продолжим системный мониторинг дворовых территорий.