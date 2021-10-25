Елена Сорокина провела встречу с представителями благотворительного фонда «Рука помощи». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Встреча с активистами организации прошла 25 октября. Глава администрации осмотрела помещение фонда и пообщалась с его руководителями.

Благотворительный фонд «Рука помощи» помогает детским домам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, матерям-одиночкам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры и активисты организации оказывают вещевую и продуктовую помощь нуждающимся, проводят субботники и различные мероприятия. Большое внимание в фонде уделяется социализации детей-инвалидов.

Среди партнеров организации есть фотографы, аниматоры, кондитеры, парикмахеры. Фонд «Рука помощи» сотрудничает с обществом инвалидов, кризисным центром «Семья», центром «Линия жизни», Рязанским экологическим альянсом.

«Деятельность эта важная и нужная. Но о ней пока знает не так много жителей нашего города. Фонду нужна поддержка, партнеры и волонтеры, которые смогут помочь в проведении акций и мероприятий», — отметила Елена Сорокина и поблагодарила активистов за отзывчивость и неравнодушие.

Руководители фонда обратились к главе администрации с просьбой рассмотреть возможность предоставления им помещения большей площади для размещения склада вещей для нуждающихся и осуществления своей деятельности. Елена Сорокина поручила профильным специалистам продумать варианты решения этого вопроса.