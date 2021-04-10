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Суббота, 10 апреля, 2021
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Елена Сорокина провела онлайн-встречу с рязанцами по вопросам благоустройства города

Елена Лобанова

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с местными жителями в режиме онлайн. Они обсудили ряд важных вопросов, касающихся благоустройства города. Об этом глава администрации сообщила на своей странице ВК. 

Одна из рязанок возмутилась плохим состоянием дорог на улице Военные Автомобилистов. Она рассказала, что асфальт разбит от Михайловского шоссе до действующего ж/д переезда. Сорокина поручила управлению благоустройства ликвидировать аварийные ямы. 

— Также мы обсудили благоустройство детской площадки в районе дома №89к2 по Михайловскому шоссе. Управляющая компания обязана отремонтировать или заменить детское игровое оборудование, которое пришло в негодность. Руководство управления энергетики и ЖКХ свяжется с УК и напомнит об их обязанностях, — заявила Сорокина. 

Глава администрации также пообещала помочь местным жителям вступить в программу местных инициатив. 

Еще одна местная жительница обратилась в мэру с проблему разрешения стены в доме №89 по улице Ленинского Комсомола. Ответственные лица доложили, что в настоящее время уже выбран подрядчик, которые проведет аварийно-восстановительные работы. 

В ходе встречи к Елене Сорокиной обратилась молодая мама. Она рассказала, что возле домов № 8,9 по улице Чкалова плохая дорога. Глава администрации предложила ей принять участие в программе по комфортной городской среде. Ремонт данного участка начнется уже в 2022 году.

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