Елена Сорокина провела объезд территорий и оценила уборку мусора в Рязани

22 марта мэр Рязани Елена Сорокина провела объезд территорий и проверила, как в Рязани проводится уборка.

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В пример глава администрации поставила Первомайский проспект. Там хорошо убирают грунтовые наносы. Совсем другая картина на Московском шоссе: там не прочищен прилоток, разделительная полоса и осевые. К работам по устранению недостатков специалисты приступят тогда, когда прекратятся заморозки.

Сорокина осмотрела несколько контейнерных площадок, на состояние которых поступили жалобы. Контейнеры у дома №2 по улице Дачной очистили к её приезду, у дома №16 по улице Станкозаводской – не убран крупногабаритный мусор. Уборка запланирована на сегодня.

Ещё один проблемный адрес – Станкозаводская, дом 22. Контейнерная площадка там оборудована хорошо, но плохо убирается мусор, который остаётся после вывоза отходов.

— На улице Станкозаводская, дом 28/9 на две управляющие компании обустроена объединенная контейнерная площадка. УК «ЖЭУ 11» добросовестно выполняет свои обязательства по ее содержанию, а «Рязанские рассветы» справляются плохо – на их части площадки грязь, мусор после вывоза не убирают, — доложила глава администрации.

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На улице Интернациональной у дома №11, по словам Сорокиной, ухоженная и чистая площадка. Мэр высоко оценила работу ЖЭУ по этому адресу. Ещё по одному адресу, на который поступили жалобы (улица Станкозаводская, дом 32), к приезду Сорокиной вывезли мусор.

На улице Интернациональной, у дома 23 корпус 1 площадка содержится хорошо. Встретили жителей, которые довольны работой управляющей компании.