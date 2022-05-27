Елена Сорокина провела личный прием граждан

Личный прием главы администрации города жителей Рязани прошел в формате видеосвязи 27 мая. Среди вопросов, волнующих граждан, – благоустройство территорий частного сектора, поддержка благотворительного фонда и другие.

Так, одна из заявительниц затронула тему оборудования контейнерных площадок в частном секторе в районе Новопавловского проезда и на ул. Шевченко. Как пояснили специалисты управления благоустройства города, асфальтирование площадок и их ограждение внесли в план. Также до конца июня на 3-м и 4-м Новопавловских проездах будут заделаны ямы на дороге.

Еще одна рязанка подняла вопрос об отсутствии тротуара от дома 90 до дома 224 по Михайловскому шоссе. Благоустройство территории возможно в рамках поддержки местных инициатив. Местные жители уже подавали заявку, но в этом году она отбор не прошла, они планируют повторно участвовать в 2023 году. Также в качестве временной меры ДБГ отсыпали некоторые участки асфальтобетонным гранулятом.

Рязанец попросил провести ремонт участка автодороги по ул. Голенчинской и переулку Баженова. Глава администрации поручила сотрудникам управления благоустройства выйти на место и определить, что и в какие сроки будут делать, а префекту Октябрьского района – активнее взаимодействовать с жителями.

Председатель благотворительного фонда «Рука помощи» попросила оказать содействие в организации досуга семей подопечных. Специалисты управления культуры рассказали, что запланируют цикл бесплатных экскурсий для них, а управление транспорта – рассмотрят возможность пуска спецрейса для перевозки детей и их родителей в Солотчу для прогулок и экскурсий.