12.5 C
Рязань
Вторник, 1 июня, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина провела еженедельное совещание

7info7
- Advertisement -

31 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. Со своими подчинёнными она обсудила вопросы благоустройства, дорожное хозяйства, социальной сферы и транспортного обслуживания.

В Рязани продолжается ликвидация аварийных ям на дорогах. За неделю удалось отремонтировать 1700 кв. м дорожного полотна. Всего с начала года площадь ремонта превысила 30 тыс. кв. м.

В воскресенье на мосту на улице Ленина открыли движение. Общественный транспорт Рязани вернулся на свои прежние маршруты. Работы по реконструкции продолжатся до 31 июля.

В городе, как сообщает мэрия, продолжают рейды по соблюдению правил благоустройства. На прошлой неделе обследовано 129 адресов, нарушителям выдано 37 уведомлений.  Также ведётся проверка детских игровых и спортивных площадок.

По информации управления дополнительных мер соцподдержки и социальной помощи, 55 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, отправятся 2 июня в летний оздоровительный лагерь «Сказка». 1 июня, ко Дню защиты детей, для 120 ребят состоится показ праздничного представления и вручение сладких подарков в Театре юного зрителя на Соборной.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]