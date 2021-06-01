Елена Сорокина провела еженедельное совещание

- Advertisement -

31 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. Со своими подчинёнными она обсудила вопросы благоустройства, дорожное хозяйства, социальной сферы и транспортного обслуживания.

В Рязани продолжается ликвидация аварийных ям на дорогах. За неделю удалось отремонтировать 1700 кв. м дорожного полотна. Всего с начала года площадь ремонта превысила 30 тыс. кв. м.

В воскресенье на мосту на улице Ленина открыли движение. Общественный транспорт Рязани вернулся на свои прежние маршруты. Работы по реконструкции продолжатся до 31 июля.

В городе, как сообщает мэрия, продолжают рейды по соблюдению правил благоустройства. На прошлой неделе обследовано 129 адресов, нарушителям выдано 37 уведомлений. Также ведётся проверка детских игровых и спортивных площадок.

По информации управления дополнительных мер соцподдержки и социальной помощи, 55 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, отправятся 2 июня в летний оздоровительный лагерь «Сказка». 1 июня, ко Дню защиты детей, для 120 ребят состоится показ праздничного представления и вручение сладких подарков в Театре юного зрителя на Соборной.